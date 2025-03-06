Aksaray'da 244 Aranan Şahıs Yakalandı

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Aksaray'da yakalanan 244 aranan şahıstan 67'si cezaevine gönderildi

AKSARAY - Aksaray'da aranan şahıslara yönelik 1 ay içerisinde çeşitli çalışmalar yapan polis 244 aranan şahsı yakalayarak gözaltına alırken, şüphelilerden 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da halkın huzur, güven, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların peşine düştü. Edinilen bilgiye göre, 1 ay içerisinde aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar ve operasyonlar yapan polis, 244 aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıslardan 67'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.