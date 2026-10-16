Aksaray'da 3 ilçede eş zamanlı silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Aksaray'da 3 ilçede eş zamanlı silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Aksaray\'da 3 ilçede eş zamanlı silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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Aksaray'ın Gülağaç, Ortaköy ve Ağaçören ilçelerinde 5 adrese düzenlenen eş zamanlı silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 12 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 108 tabanca fişeği ve 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Aksaray'da ruhsatsız silah bulunduran ve taşıyan şüphelilere yönelik 3 ilçede 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'ın Gülağaç, Ortaköy ve Ağaçören ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan veya bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 ilçede 5 ayrı adres tespit edildi. Aksaray ve Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 108 tabanca fişeği ve 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
GüvenlikAğaçören3. SayfaOrtaköyGülağaçAksarayGüncelSon Dakika

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