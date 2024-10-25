Aksaray'da 400 Dönümlük Tarlada Yangın

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400 dönümlük mısır tarlası ve mera arazisinde korkutan yangın

Gökyüzünü dumanların kapladığı, alevlerin geniş bir alana yayıldığı yangın havadan görüntülendi

AKSARAY - Aksaray'da mısır tarlası ve mera alanının bulunduğu yaklaşık 400 dönümlük arazide yangın çıktı. Gökyüzünü dumanların kapladığı, alevlerin ise geniş bir alana yayıldığı yangın şehirde paniğe neden olurken yangın dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, Aksaray - Adana Kara yolu üniversite karşısında bulunan arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, mısır tarlasının ve mera alanının bulunduğu yaklaşık 400 dönümlük arazide bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm alana sıçrarken, çıkan dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. Metrelerce uzunlukta alevlerin yükseldiği yangında tarlada sulama sistemi olan çiftçiler yangına da aldırış etmeden tarlada bulunan plastik sulama sistemi borularını kurtarmaya çalıştı. Alevlerin sardığı alanda bulunan bazı ağaçlar da yandı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın 2 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülebildi. Yangında 400 dönümlük arazi adeta küle döndü.