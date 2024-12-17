Aksaray\'da Abartı Egzoz Cezası

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Aksaray'da abartı egzozla polis uygulamasına takılan sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesilirken, araç trafikten men edildi.

Aksaray'da rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde şüphe üzerine 68 ABN 489 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü S.O.O.'nun aracında yapılan incelemede aracın abartı egzozlu olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından araç sürücüsüne işlem yapan trafik ekipleri, abartı egzozlu araç kullanmaktan sürücüye 6 bin 439 TL ceza keserek aracı trafikten men etti. 1 haftalık izin belgesi verilen araç sürücüsü aracıya olay yerinden ayrılırken, trafik ekipleri çevreye gürültü kirliliği veren abartı egzozlu araçların denetiminin aralıksız süreceğini bildirdi. - AKSARAY