Aksaray'da iki grup arasında çıkan alacak verecek tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 2 genç bıçaklanarak yaralanırken, gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 3 şahıs tutuklandı.
Olay, dün gece Hamidiye Mahallesi Mehmet Altınsoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan Onur Ö. (25) ile Afganistan uyruklu Khan Agha S. (19) arkadaşları ile birlikte caddede karşılaştı. iki grup arasındaki alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada Khan Agha S. ve arkadaşları M.U. (15) ve A.A. (17) yanlarında bulundurdukları bıçaklarla Can Y.'yi omzundan, Onur Ö.'yü bacağından bıçakla yaraladı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada müdahale edilen ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki yaralı, gece yarısı taburcu edildi. Polis olay yerinden kaçan 3 yabancı uyruklu şahsın peşine düştü. Kısa süre sonra 3 yabancı uyruklu şahsın ikametini tespit eden polis, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 3 şahıs bugün öğleden sonra Aksaray Adliyesine sevk edilirken çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Aksaray'da Alacak Verecek Tartışması Kavgaya Dönüştü: 2 Genç Yaralandı - Son Dakika
CHP'liler, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasını protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklanan belediye başkanını cezaevinde ziyaret etti ve basına açıklama yaptı. Protesto sırasında yaşanan arbede sonucunda bir kişi fenalaştı.
Çorum'un Alaca İlçesi'nde 14 yaşındaki Berra G. adlı genç kız, öğle saatlerinde Çorum caddesi Sakarya orta okulunun önünde bulunan üst geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Genç kızın intihar girişimi güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri nedenini araştırıyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Huzur ve Güven Uygulaması sırasında durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet şarjör ve 15 adet mermi bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 195 sentetik uyuşturucu ve 29 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde 9 yıl önce boşandığı eşini önce başından keserle yaralayan ve ardından defalarca bıçaklayarak öldüren kadın polise teslim oldu. Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşi tarafından öldürülen adamın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile cip çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ümraniye'de el freni çekilmeyen bir otomobil, yokuş aşağı kayarak önce yolun kenarındaki taşlık alana çarptı ve ardından takla attı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
NATO'nun Karadeniz'deki en büyük tatbikatı olan 'Deniz Kalkanı', 13 ülkeden onlarca savaş gemisi ve binlerce askerin katılımıyla 8 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Tatbikat, Karadeniz'deki güncel risk ve güvenlik tehditleri göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor ve denizde arama-kurtarma faaliyetleri, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve deniz trafiğinin kontrolü gibi hedefleri içeriyor. Romanya, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Moldova, Hollanda, Polonya, Portekiz, Türkiye ve ABD'nin katıldığı tatbikat, 21 Nisan'da sona erecek.
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