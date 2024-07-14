Aksaray\'da Alkollü Sürücü Polise ve Gazeteciye Tepki Gösterdi

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Aksaray'da alkollü olarak direksiyon başında polise yakalanan sürücü, uygulamayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, "Senin görevin bu değil" deyip gazetecinin üzerine yürüdü. Ceza yememek için polis ekiplerine uzun süre dil döken sürücü sürekli telefonla birilerini arayıp yardım istedi ama cezadan kurtulamadı.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bekçilerle birlikte şok uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine 34 TS 0068 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen T.S. (31) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, sürücüye alkol muayenesi yapmak istedi. İlk önce alkolmetreye üflememek için polise uzun süre dil döken sürücü T.S., araya uygulama amirinin girmesiyle ikna edilerek alkol metreye üfletildi. "Çıkmayacağını da biliyorum da üfleyeyim" diyerek alkolmetreye üfleyen T.S., 1,16 promil alkollü çıktı. Trafik ekipleri tarafından polis otosu başına davet edilen sürücü burada kendisini görüntülemek isteyen gazeteciye tepki göstererek gazetecinin üzerine yürüyüp, "Senin görevin bu değil kardeşim. Senin görevin başka, boş ver. Senin görevin nedir arkadaşım?" dedi. Polis ekiplerince işlemleri yapılan sürücü cezadan kurtulmak için sürekli telefonla birilerini arayarak polis memurlarına da kimseyi aramak istemediğini belirtip tepki gösterdi. Alkollü yakalanmasına rağmen görevini yapan gazetecinin görüntü almaya devam ettiğini fark eden sürücü bu kez de gazetecinin görüntü almasına "Ayıp" diyerek küfretti. Sürücü T.S.'ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise uygulama noktasına çağırılan bir yakınına teslim edildi. - AKSARAY