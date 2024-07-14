Aksaray'da Alkollü Sürücü Polise ve Gazeteciye Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Alkollü Sürücü Polise ve Gazeteciye Tepki Gösterdi

Aksaray\'da Alkollü Sürücü Polise ve Gazeteciye Tepki Gösterdi

Aksaray'da alkollü olarak direksiyon başında polise yakalanan sürücü, uygulamayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, ceza yememek için polis ekiplerine uzun süre dil döktü. Ancak cezadan kurtulamayan sürücü, alkollü araç kullanmaktan dolayı para cezası aldı ve ehliyetine el konuldu.

14.07.2024 01:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da alkollü olarak direksiyon başında polise yakalanan sürücü, uygulamayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, "Senin görevin bu değil" deyip gazetecinin üzerine yürüdü. Ceza yememek için polis ekiplerine uzun süre dil döken sürücü sürekli telefonla birilerini arayıp yardım istedi ama cezadan kurtulamadı.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bekçilerle birlikte şok uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine 34 TS 0068 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen T.S. (31) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, sürücüye alkol muayenesi yapmak istedi. İlk önce alkolmetreye üflememek için polise uzun süre dil döken sürücü T.S., araya uygulama amirinin girmesiyle ikna edilerek alkol metreye üfletildi. "Çıkmayacağını da biliyorum da üfleyeyim" diyerek alkolmetreye üfleyen T.S., 1,16 promil alkollü çıktı. Trafik ekipleri tarafından polis otosu başına davet edilen sürücü burada kendisini görüntülemek isteyen gazeteciye tepki göstererek gazetecinin üzerine yürüyüp, "Senin görevin bu değil kardeşim. Senin görevin başka, boş ver. Senin görevin nedir arkadaşım?" dedi. Polis ekiplerince işlemleri yapılan sürücü cezadan kurtulmak için sürekli telefonla birilerini arayarak polis memurlarına da kimseyi aramak istemediğini belirtip tepki gösterdi. Alkollü yakalanmasına rağmen görevini yapan gazetecinin görüntü almaya devam ettiğini fark eden sürücü bu kez de gazetecinin görüntü almasına "Ayıp" diyerek küfretti. Sürücü T.S.'ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise uygulama noktasına çağırılan bir yakınına teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Alkollü Sürücü Polise ve Gazeteciye Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
23:18 Aydın’da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 02:53:25. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Alkollü Sürücü Polise ve Gazeteciye Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement