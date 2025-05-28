Aksaray\'da Arazi Kavgasında Genç Tüfekle Vurdu

Aksaray'da arazi anlaşmazlığı yüzünden aileler arasında çıkan tartışmada babasının kavga ettiği şahsı tüfekle vurup öldüren, açtığı ateşle yanlışlıkla babasını da vurup yaralayan 17 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesi Kör Ahmet Koyağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgeye göre, M.D. (37) ve Veyis Ergin (45) arasında mera arazisi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda şahısların yakınları da araziye gelerek kavgaya dahil oldu. Arbede sırasında aracında getirdiği tüfeği çıkaran M.D.'nin 17 yaşındaki oğlu N.D., kavga eden şahıslara doğru yakın mesafeden ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Veyis Ergin ve gencin babası M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Veyis Ergin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, gencin babasının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olaydan sonra suç aleti ile birlikte yakalanan N.D. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Aksaray Adliyesine sevk edildi. Adliye arka kapısından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye alınan şüphelinin girişinde basın mensupları da bölgeden uzaklaştırıldı. 17 yaşındaki katil zanlısı N.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY