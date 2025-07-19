Aksaray'da Arkadaş Kavgası Bıçaklı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika
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Aksaray'da Arkadaş Kavgası Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Aksaray\'da Arkadaş Kavgası Bıçaklı Saldırıya Dönüştü
19.07.2025 01:03
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İki arkadaşın tartışması kavgaya dönüşerek karşılıklı bıçaklama ile sonuçlandı; her ikisi yaralandı.

Aksaray'da 2 arkadaşın tartışması kavgaya dönüşünce birbirlerini bıçakladı.

Olay gece yarısı Zafer Mahallesi 6802 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emirhan G. (19) ve Arda E. (20) isimli iki arkadaş, aralarındaki bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Sokak ortasında iki arkadaşın tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, iki arkadaşta yanlarındaki taşıdıkları bıçakları çekerek birbirlerine saldırdı. Saldırıda Emirhan G. bacak ve kolundan aldığı, Arda E. ise elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki arkadaş polis ekiplerinin ambulansa alınarak ilk müdahaleleri burada yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından asayiş ekiplerince gözaltına alınan iki arkadaş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

aksaray, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Arkadaş Kavgası Bıçaklı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika

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