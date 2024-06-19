Aksaray'da ATV gezintisi ölümle sonuçlandı - Son Dakika
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Aksaray'da ATV gezintisi ölümle sonuçlandı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yaşayan ve İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Özer, ATV ile yaptığı gezintide kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada ağır yaralanan Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

19.06.2024 16:06
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Aksaray'da ATV gezintisi ölümle sonuçlandı

AKSARAY - Aksaray'da kontrolden çıkan ATV'nin şarampole takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyü yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt ilçesinde yaşayan ve İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Özer Ihlara beldesinde kendisine ait 68 DN 414 plakalı ATV ile yaptığı gezinin ardından Ilısu köy yolu üzerinden Güzelyurt ilçesi istikametine yola çıktı. Ilısu köy yolunda seyrederken aniden direksiyon hakimiyetini kaybeden Özer'in kullandığı ATV, kontrolden çıkarak şarampole takla attı. ATV'nin hurdaya döndüğü kazada Özer ağır yaralanırken yoldan geçen ve kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırmak üzere yola çıktı. ATV sürücüsü Özer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ambulans içinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da ATV gezintisi ölümle sonuçlandı - Son Dakika

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