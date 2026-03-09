İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti - Son Dakika
İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti

Haberin Videosunu İzleyin
İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti
09.03.2026 21:41  Güncelleme: 22:03
Haberin Videosunu İzleyin
İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti
Haber Videosu

Aksaray'da bir inşaatta tartıştığı mesai arkadaşı tarafında bıçaklanan Gökhan Ç., ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis soruşturma başlattı.

Aksaray'da inşaat çalışanı, tartıştığı mesai arkadaşını bıçakla ağır yaralarken;olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi 72. Cadde üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta birlikte çalışan Gökhan Ç. (38) ile Soner T. (25) bilinmeyen bir nedenden tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, Soner T. yanındaki bıçakla Gökhan Ç.'yi yaraladı. Şahıs kanlar içinde yere yığılırken, Soner T. olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Aksaray, İnşaat, Polis, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti

İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti
