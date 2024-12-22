Aksaray\'da Bıçaklı Saldırı!

3.Sayfa

Aksaray'da sokak ortasında bir şahıs tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Olay, Paşacık Mahallesi 1616. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evine giden A.Ş.Ş. (22) isimli kadın, yolda karşılaştığı G.G. isimli erkekle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şahıs, belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak sokak ortasında kadını birçok yerinden bıçakladı. Kanlar içinde bir apartmanın önüne kadar giden genç kadın, bir araçtakilerden yardım isterken yere yığıldı. Şahıs elindeki bıçağı atarak kaçarken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis şüphelinin peşine düşerken, sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde parmak izi ve delil çalışması yaptı.

Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - AKSARAY