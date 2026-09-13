Aksaray'da boş arazide çıkan yangında bir dönüm alan kül oldu - Son Dakika
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Aksaray'da boş arazide çıkan yangında bir dönüm alan kül oldu

Aksaray\'da boş arazide çıkan yangında bir dönüm alan kül oldu
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Aksaray'da Yeni Mahalle 6118. Sokak'taki boş arazide kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerde yaklaşık bir dönüm alan kül olurken, yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Aksaray'da kurumuş otların bulunduğu boş arazide çıkan yangında yaklaşık bir dönüm alan kül oldu.

Yangın, Yeni Mahalle 6118. Sokak'taki boş arazide kuru otların tutuşmasıyla meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki otlar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alana yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürülürken, yetkililer dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, Aksaray, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da boş arazide çıkan yangında bir dönüm alan kül oldu - Son Dakika

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