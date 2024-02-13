Aksaray'da Cam Balkon Montajı Yapan Usta Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Cam Balkon Montajı Yapan Usta Düştü

Aksaray\'da Cam Balkon Montajı Yapan Usta Düştü

Aksaray'da bir apartmanın 3. katındaki balkona cam balkon montajı yapan usta dengesini kaybedip aşağıya düştü. Ağır yaralanan usta hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir apartmanın 3. katındaki balkona cam balkon montajı yapan usta dengesini kaybedip aşağıya düştü. Ağır yaralanan usta hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi 5725 Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi aileye ait dairenin balkonuna cam balkon montajı yapan Ahmet N. (29), balkonda çıktığı merdivende dengesini kaybederek beton zemine düşerek ağır yaralandı. Ustanın düştüğünü fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan usta, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet N.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Adrese gelen Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri apartman çevresinde ve kazanın yaşandığı dairede geniş çaplı inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Aksaray, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Cam Balkon Montajı Yapan Usta Düştü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:03:13. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Cam Balkon Montajı Yapan Usta Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement