Camavinga, Türkiye forması giydi - Son Dakika
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Camavinga, Türkiye forması giydi

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Camavinga, Türkiye forması giydi
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Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga, Arda Güler’in kendisine hediye ettiği A Milli Takım formasıyla görüntülendi.

Real Madrid'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga sürpriz bir paylaşıma imza attı.

CAMAVINGA'DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Camavinga, takım arkadaşı Arda Güler’in jestiyle hediye ettiği Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını giyerek poz verdi. Fransız yıldızın, üzerinde ay-yıldızlı amblemin ve 10 numaranın yer aldığı kırmızı milli takım formasıyla çekilen fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. Türk futbolseverler, yıldız oyuncunun bu karesine büyük ilgi gösterdi.  

Camavinga, Türkiye forması giydi

DAHA ÖNCE MBAPPE DE FORMA VERMİŞTİ

Arda Güler, eflatun-beyazlılardaki bir diğer yakın dostu Kylian Mbappe’ye de daha önce A Milli Takım formasını hediye etmişti. Fransız yıldız Mbappe’nin de Türkiye formasıyla verdiği pozlar sporseverler tarafından uzun süre konuşulmuştu.

Real MadridMilli TakımArda GülerTürkiyeHediyeFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Camavinga, Türkiye forması giydi - Son Dakika
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