Aksaray'da çöken mandırada kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Aksaray'da çöken mandırada kurtarma çalışmaları devam ediyor

Aksaray'da şiddetli yağış nedeniyle dün gece çöken mandırada, 750 küçükbaş hayvanın kurtarma çalışmaları sürüyor. Telef olan hayvanlar kepçe ve traktör yardımıyla göçük altından çıkarılıyor. Yağışların etkisiyle mandıra çöken hayvan sahipleri, köylülerin yardımıyla bir kısmını kurtarabildi ancak 50-60 hayvan hayatını kaybetti.

06.05.2024 22:18
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Aksaray'da çöken mandırada kurtarma çalışmaları devam ediyor

AKSARAY - Aksaray'da şiddetli yağış nedeniyle dün gece çöken ve 750 küçükbaş hayvanın içinde bulunduğu mandırada kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli yağışlar nedeniyle dün gece Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde mandıra çöktü. 750 küçükbaş hayvanın bulunduğu mandırada kurtarma çalışmaları gün ağarınca da devam etti. Kepçe, traktör ve iş makineleriyle yapılan çalışmalarda telef olan havanlar göçük altından çıkarılıyor.

Mandırada hayvanları bulunan Sefer Kerter(61), "Yağmur sürekli yağdığından ve kirişlerin yatmasından dolayı mandıra çöktü. 50-60 tane telef olan hayvan var. Mandıra içinde 750 koyun vardı. Kepçelerle kurtardık. Yeşilova halkı geldi, adam çoktu. Onların yardımıyla kurtardık ama 50-60'ı kaldı böyle" dedi.

Bir diğer hayvan sahibi Mehmet Dinçise "3 gündür bölgemizde yağışın bol olması nedeniyle üzeri topraklı olan mandıramız çüktü. 50 hayvanımız maalesef öldü. Köylüler geldi, kepçe yardımıyla bir kısmını kurtardık, bir kısmı da öldü" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da çöken mandırada kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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