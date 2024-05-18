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Aksaray'da elektrik panosunda yangın paniği

Aksaray\'da elektrik panosunda yangın paniği

Aksaray'da çocuk parkında bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlama ve yangın paniğe neden oldu. Olay yerine polis, itfaiye ve Medaş firması ekipleri sevk edildi.

18.05.2024 21:30  Güncelleme: 21:32
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Aksaray'da elektrik panosunda yangın paniği

AKSARAY - Aksaray'da çocuk parkında bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlama ve yangın paniğe neden oldu.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 702 Sokak'ta bulunan bir çocuk parkının içindeki elektrik panosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan çocuk parkının içindeki elektrik panosunda önce patlama meydana geldi. Patlamayı duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalışırken elektrik panosundan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Medaş firması ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler panodaki elektriği keserken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Elektriğin kesilmesi üzerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri panoda yangın söndürme çalışması yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmada elektrik panosundaki yangın tamamen söndürülürken, yangın çıkış nedeni ve pano tamiratı için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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