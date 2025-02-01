Aksaray\'da Ev Yangını: Bir Kişi Baygınlık Geçirdi

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Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve son anda kurtulan adam baygınlık geçirdi. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesiyle kendine gelen şahıs, sağlık ekiplerince ambulans içinde tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli Mahallesi 3734. Sokak'ta bulunan müstakil evde yangın çıktı. Yangın anında evde olan K.Ç. (53) son anda yangını fark edip kendini dışarıya atarken, yangını söndürmek için tekrar eve girdi. Yoğun dumandan etkilenen ve kendini dışarı atan şahıs baygınlık geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Hareketsiz şekilde yerde yatan adam itfaiye erlerinin müdahalesiyle kendine geldi. Ev sahibi K.Ç.'nin kendi isteği üzerine olay yerine gelen ambulans içinde tedavisi yapıldı. Evde soba yanmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - AKSARAY