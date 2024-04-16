Aksaray'da 300 bin liralık ziynet eşyası ve 200 bin liralık elektronik malzeme çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da 300 bin liralık ziynet eşyası ve 200 bin liralık elektronik malzeme çalan hırsızlar yakalandı

Aksaray\'da 300 bin liralık ziynet eşyası ve 200 bin liralık elektronik malzeme çalan hırsızlar yakalandı

Aksaray'da bir evden 300 bin liralık ziynet eşyası, 200 bin liralık da elektronik malzeme çalan ve sonra da eşyaları kırıp parçalayan hırsızlar polisin operasyonuyla yakalandı. Evi soyulan kadın cep telefonuyla evini görüntülerken paramparça gördüğü eşyaları karşısında 'Hırsız da böyle mi yapar?' diye sitem etti. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.04.2024 15:57
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Aksaray'da bir evden 300 bin liralık ziynet eşyası, 200 bin liralık da elektronik malzeme çalan ve sonra da eşyaları kırıp parçalayan hırsızlar polisin operasyonuyla yakalandı. Evi soyulan kadın cep telefonuyla evini görüntülerken paramparça gördüğü eşyaları karşısında "Hırsız da böyle mi yapar?" diye sitem etti.

Hırsızlık olayı, Aratol Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akrabalarına bayram ziyaretine giden Mehmet Özay ve ailesi bir süre sonra geldikleri evlerinde hayatının şokunu yaşadı. Kapıyı açıp evlerine giren aile adeta savaş alanına dönmüş evdeki manzara karşısında şok oldu. Evi soyulan kadın evin durumunu cep telefonu ile kayıt altına almaya başladı. Ev sahibi kadın, paramparça gördüğü eşyaları karşısında "Hırsız da böyle mi yapar?" diye sitem etti. Aile ziyaretteyken eve giren 4 hırsız evin adeta altını üstüne getirerek 300 bin liralık ziynet eşyası ile televizyon, telefon, tost makinesi, çaydanlık, bisiklet, elektrikli süpürge gibi 200 bin liralık elektronik malzemeyi çaldı. Ardından eve zarar veren hırsızlar bulaşık makinesi, ankastre ev aletleri, dolaplar ve kalorifer peteği gibi birçok eşyayı kırdı. Aile, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatarak şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar ve güvenlik kameraları incelemesinde kısa sürede kamyonetle kaçan şahısları ve kimliklerini tespit eden polis ekipleri bir ikamete düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler M.Ç. (44), C.Ç. (42), O.B. (36) ve M.S. (25) sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da 300 bin liralık ziynet eşyası ve 200 bin liralık elektronik malzeme çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da 300 bin liralık ziynet eşyası ve 200 bin liralık elektronik malzeme çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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