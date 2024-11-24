Aksaray'da Fırtına ve Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Aksaray'da Fırtına ve Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi

Aksaray\'da Fırtına ve Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi

Aksaray'da şiddetli fırtına konteynerleri karayoluna savurdu, kazalara ve trafiği aksamalara neden oldu.

24.11.2024 01:58
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Aksaray'da gündüz başlayan şiddetli rüzgar gece yarısı yerini fırtınaya bıraktı. Fırtınayla birlikte yağmur yağışının da etkili olduğu şehirde savrulan konteynerler karayoluna uçtu.

Aksaray'da şiddetli rüzgar dün öğle saatlerinde başladı. Gece yarısı etkisini artıran rüzgar yerini fırtınaya bırakırken, bir süre sonra başlayan yağmur yağışıyla birlikte şehirde olumsuzluklar da peş peşe geldi. Fırtına ve yağış nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kazanın yaşandığı Aksaray'da fırtınanın etkisiyle savrulan konteynerler karayoluna düştü. Aksaray - Ankara Karayolu Ankara ve Aksaray istikametine her 2 şeride de konteyner düşerken trafikte aksamalar yaşandı. Aksaray istikametine karayolu emniyet şeridinden verilirken, fırtınanın etkisiyle reklam tabelaları da yerinden koparak devrildi. Ağaçlarında kökünden kopup devrildiği şehirde, polis ekipleri genmiş güvenlik önlemleri aldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Fırtına ve Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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