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Aksaray'da Gaz Pedalı Takılan Otomobil Kontrolden Çıkarak Bahçeye Takla Attı - Son Dakika
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Aksaray'da Gaz Pedalı Takılan Otomobil Kontrolden Çıkarak Bahçeye Takla Attı

Aksaray'da meydana gelen kazada, gaz pedalı takılan bir otomobil kontrolden çıkarak müstakil bir evin bahçesine takla attı. Sürücü ise kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray\'da Gaz Pedalı Takılan Otomobil Kontrolden Çıkarak Bahçeye Takla Attı
13.01.2024 - 12:55,  Güncelleme: 12:58
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Aksaray'da gaz pedalı takılan otomobil kontrolden çıkarak müstakil bir evin bahçesine takla atarken, sürücü kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.

Kaza, Çerdiğin Mahallesi 1067 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerdiğin Mahallesi'nden Hacı Hasanlı Mahallesi istikametine seyreden M.U. (37) idaresindeki 50 FR 908 plakalı otomobil, gaz pedalının takılması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu müstakil bir evin bahçesine düşen otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri her ihtimale karşı aracın LPG tankını kapatırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İncelemelerin ardından araç çekici ile otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aksaray'da Gaz Pedalı Takılan Otomobil Kontrolden Çıkarak Bahçeye Takla Attı - Son Dakika
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