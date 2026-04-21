Aksaray\'da Helezon Yay Denetimi

Trafik kurallarına yönelik Aksaray'da geniş çaplı denetimler yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri gece gündüz trafikteki olumsuzluklara yönelik denetimler yapıyor. Gece yarısı Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, helezon yayı kesilmiş 3 aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrollerinden geçirilen sürücülerin araçlarında yapılan incelemelerde teknik yapıya usulsüzlük yapılarak helezon yaylarını kesildiği tespit edildi. Bunun üzerine 3 ayrı araç sürücüsüne 5'en bin liradan toplam 15 bin lira para cezası kesilirken, araçlara 1 hafta süre tanındı. Süre zarfında araçlar orijinal haline alınmazsa trafikten men edilecek. - AKSARAY