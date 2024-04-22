Aksaray'da Hırsızlık Olayı: Hırsız Balkondan İndirilerek Tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Hırsızlık Olayı: Hırsız Balkondan İndirilerek Tutuklandı

Aksaray\'da Hırsızlık Olayı: Hırsız Balkondan İndirilerek Tutuklandı

Aksaray'da bir daireye giren hırsız, suçüstü yakalanarak mahsur kaldığı daireden itfaiye tarafından balkondan indirildi. Polis ekipleriyle birlikte adli makamlara sevk edilen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.04.2024 15:26
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Aksaray'da girdiği dairede suçüstü yakalanan ve mahsur kaldığı dairede polis ekibiyle birlikte itfaiye tarafından balkondan indirilen hırsız, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece yarısı Büyük Bölcek Mahallesi 2406 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daire içinde el feneri yandığını gören bir vatandaş şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek ilk önce 2 katlı binanın çevresini abluka altına aldı. Diğer ekip ise Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde binanın dış kapısından tırmanarak balkona çıktı. Açık olan balkon kapısından sessizce içeri giren polis ekipleri odada bulunan Rıdvan B. (40) isimli hırsızı suçüstü yakaladı. Evin kapısından çıkmak için ev sahibine ulaşmaya çalışan polis ekipleri ev sahibine ulaşamayınca hırsızla birlikte evde mahsur kaldı. Yakaladıkları hırsızla birlikte evde mahsur kalan polis ekipleri adrese gelen itfaiye aracının merdiveninin kafesiyle aşağıya indirildi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine götürülen şüpheli Rıdvan B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rıdvan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Hırsızlık Olayı: Hırsız Balkondan İndirilerek Tutuklandı - Son Dakika

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