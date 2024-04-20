Aksaray'da Hırsızlık Şüphelileri Polisle Kovalamaca Yaşadı - Son Dakika
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Aksaray'da Hırsızlık Şüphelileri Polisle Kovalamaca Yaşadı

Aksaray\'da Hırsızlık Şüphelileri Polisle Kovalamaca Yaşadı

Aksaray'da bir inşaat malzemesi deposunu soyan hırsızlar, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Hırsızlık şüphelisi 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

20.04.2024 11:44
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Aksaray'da inşaat malzemesi deposunu soyan hırsızlar ile polis arasında yaşanan ve film sahnelerini aratmayan kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece yarısı Tacin Mahallesinde bulunan bir inşaat malzemesi deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, depodan oksijen bariyerli yerden ısıtma borusu çalan 2 hırsız çaldıkları boru paketlerini beraberinde getirdikleri 3 tekerlekli elektrikli motosiklete yükledi. Hırsızlık esnasında çevrede bulunan bir vatandaş durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese intikal eden ekipler 2 şahsı depodan hırsızlık yaparken suçüstü kıstırdı. Polisleri görünce neye uğradıklarını şaşıran 2 hırsız deponun duvarından atlayarak bahçe dışındaki boruları yükledikleri elektrikli motosiklete binerek kaçmaya başladı. Şahısların kaçması üzerine polis ekipleri telsizden anons ederek diğer ekiplere kaçış istikameti hakkında bilgi verdi. Ekiplerin hırsızların peşine düşmesiyle gecenin sessizliği siren sesleriyle yankılandı. Polis ve hırsızlar arasında yaşanan kovalamaca ise film sahnelerini aratmadı. Bir süre elektrikli motosikletle kaçan hırsızlar kaçarken çaldıkları boruları da motosikletin kasasından aşağıya attı. Polis ekiplerinin bölgeyi abluka aldığı kovalamacada motosikletin aküsünün bitmesi üzerine hırsızlar bu kez de motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Taşpazar Mahallesinde ara sokaklara ve apartmanların bahçesine girerek izlerini kaybettirmeye çalışan S.Ç. (21) ve U.Ç. (34) isimli 2 kardeş çok geçmeden yakalandı. Yüzüstü yere yatırılarak ters kelepçe yapılan nefes nefese kalan hırsızlardan S.Ç. ekiplerin ters kelepçe taktığı esnada "Kalbim var" diyerek yardım istedi. Yüzüstü yatırılarak kelepçelenen 2 kardeş gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Şahıslar sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülürken çaldığı yaklaşık 150 bin TL değerindeki malzemeler sahibine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Hırsızlık Şüphelileri Polisle Kovalamaca Yaşadı - Son Dakika

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