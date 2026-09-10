Acılı babanın feryadına tutuklu sanıktan SEGBİS’te yanıt: "Bizim de hayatımız söndü"

Eskişehir'de akrabalar arasında çıkan ve 2 kardeşin hayatını kaybettiği çifte cinayet davası, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden görülmeye başlandı. Duruşmada iki evladını birden kaybeden Selim Gezgin'in gözyaşları içinde yaptığı konuşmaya, SEGBİS ekranındaki tutuklu sanık Beytocan Akdemir, "Bizim de hayatımız söndü" sözleriyle karşılık verdi.

Olay, 2022 yılında Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akraba olan iki grup arasında bir kişinin araçla eve bırakılmaması ve ardından sosyal medyada yaşanan küfürleşme nedeniyle husumet başladı. Olay yerine pompalı tüfek ve satırla giden İsmail Akdemir ile oğulları Beytocan ve Muharrem Baran Akdemir'in karıştığı kavgada tüfekle vurulan Volkan Şener ile kardeşi Polat Gezgin hayatını kaybetti, Selim Gezgin ve Muharrem Gezgin ise yaralandı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanıklar hakkında verilen hapis cezası hükümleri, Yargıtay tarafından usul, haksız tahrik ve kasten öldürmeye teşebbüs maddelerinin uygulanma şartlarını yönünden bozularak mahkemesine geri gönderildi.

Bozma ilamının ardından Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; tutuklu sanıklar Beytocan Akdemir ile Muharrem Baran Akdemir cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Duruşma salonunda ise taraf avukatları ile maktullerin babası Selim Gezgin ve annesi Aynur Şenel hazır bulundu.

"Bizim de hayatımız söndü"

Duruşmada söz verilen maktullerin babası Selim Gezgin, mahkeme heyetine seslenerek, "Benim iki tane yavrum gitti, hayatım bitti. İki tane evlat büyütmek kolay değil. İki tane yavru gitti. Onlar bu dünyada çok güzel insanlardı, kucaklarda büyüttüm. Bizim onlara karşı hiçbir şeyimiz olmadı. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını istiyorum" dedi.

Acılı babanın feryadı sırasında SEGBİS ekranından araya giren tutuklu sanık Beytocan Akdemir, "Onlar kadar bizim de hayatımız söndü başkanım" diyerek seslendi. Mahkeme başkanı ise izinsiz araya girilmemesi konusunda sanığı uyardı.

"Ben sizin huzurunuza çıkmak istiyorum"

Sanıklardan Beytocan Akdemir savunmasında duruşmaya SEGBİS vasıtasıyla bağlanmak istemediğini dile getirerek, "Ben SEGBİS'le ifade vermeyi kabul etmiyorum. Ben sizin huzurunuza çıkmak istiyorum. Savcılık mütalaasına diyecek bir şeyim yoktur" dedi.

Diğer tutuklu sanık Muharrem Baran Akdemir ise Yargıtay'ın bozma ilamına katılmadığını belirterek beraatini ve tahliyesini istedi. Sanık avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak amacıyla mahkemeden süre talep etti.

"Ocağımızı söndürdüler, adalet istiyorum"

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Aynur Şenel ise en ağır cezanın verilmesini isteyerek, "Benim iki tane evladım gitti, ocağımızı söndürdüler. Ailemi yıktılar, bizi perişan ettiler. Ben sizin adaletinize sığınıyorum. Biz yaşamıyoruz, evlatlarımla beraber öldüm. Evlatlarım toprağın altında, bizim yüzümüz gülmez. Acılar içindeyim, bu acı hiçbir zaman bitmez" ifadelerini kullandı.

? "Herkes eline silah alırsa adalet kalmaz"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan ve kollarındaki saçma izlerini gösteren acılı baba Selim Gezgin, adalete güvendiğini ancak sanıkların tahliye edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sıcak Sular mevkiinde ayakkabı boyacılığı yaptığını dile getiren baba Selim Gezgin, "Mahkemelerimizin vermiş olduğu karara saygı duyacağız. Benim iki tane oğlum vefat etti, hiç uğruna öldürüldü. Benim yavrularım tertemiz insanlardı, haydut ya da hırsız değillerdi. Eskişehir araştırsın, Sıcak Sular'da büyüdü benim iki çocuğum. Bir tanesinin adı Volkan Şenel, birinin adı Polat Gezgin'dir. Benim bir tane torunum, bir gelinim kaldı. Evim harabe oldu. Geri kalan iki oğlum daha var, onlar da bunların suçlarından ötürü cezalar aldılar. Benim hayatım yıkıldı. Adalet Bakanı'nın kulağına gitsin; 'Bunların kanı yerde kalmasın, biz de bunlara müebbet verdik oğlum, yüreğin ferahlasın' desinler. Ben bunu istiyorum. Bunları tahliye edip yarın bir gün bu halkın içine salmayın. Herkesin çoluğu çocuğu var. Herkes eline silah alırsa, herkes kendi kanununu kendi çizerse ne olur? Dünyada adalet kalmaz" dedi.

?"Kollarımda saçmalar burada, cezanın bozulmasını istemiyoruz"

Olay sırasında kendisinin de ölümden döndüğünü belirten Gezgin, "Adalet madem mülkün temeli; bana da adalet, onlara da adalet. Madem iki tane müebbet aldı, yatacaklar bu cezaları, başka yolu yok. İki müebbet ve benden alacakları ceza da üzerlerine konulacak. Bizim hanemizi yıktı bu insanlar. Bunları ben büyüttüm; Beytocan Akdemir'i ben büyüttüm, Baran Akdemir'i ben büyüttüm. Bozma kararı tebliğ edildiğinde avukatımı aradım. Bakın kollarımda saçmalar burada duruyor. O olay yerinde ben de ölebilirdim, yeğenim Erhan Şenel de ölebilirdi. Bunlar babası ve abisiyle tasarlayarak, kasten ve iştirak halinde bu olayı yaptılar. Cezanın bozulmasını istemiyoruz. İki müebbetleri ve benden alacakları cezayı da üzerlerine koymalarını istiyoruz" diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık müdafine esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre verilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.