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Aksaray'da Jandarma Ekipleri Güvenlik Uygulaması Yapıyor - Son Dakika
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Aksaray'da Jandarma Ekipleri Güvenlik Uygulaması Yapıyor

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden görev alan jandarma ekipleri, komando timlerinin güvenlik önlemleri altında uygulama yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, suç ve suçlulara geçit vermemek için araçları durdurarak sürücü ve yolcuları kontrol ediyor. Aksaray'da jandarma ekipleri, karayollarında geniş güvenlik önlemleriyle uygulamalarını gerçekleştirirken, Komando Birliği Timi de bölgede güvenlik sağlıyor.

Aksaray\'da Jandarma Ekipleri Güvenlik Uygulaması Yapıyor
27.12.2023 - 23:52,
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Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden görev alan jandarma ekipleri Aksaray'da komando timlerinin güvenlik önlemleri altında uygulama yapıyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden denetim faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şehir genelinde uygulamalarını sürdürüyor. Aksaray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesine ilçe, belde, köy ve karayollarında görev alarak suç ve suçlulara geçit vermeyen jandarma ekipleri tüm araçları durdurarak sürücü ve yolcuları bir bir kontrolden geçiriyor. Doğuyu Batıya bağlayan kavşak özelliğiyle önemli bir geçiş güzergahı olan Aksaray'da jandarma ekipleri özellikle karayollarında bu bilinçle uygulamalarını geniş güvenlik altında detaylı bir şekilde gerçekleştiriyor. Jandarma asayiş ve trafik ekipleri uygulama yaparken Komando Birliği Timi de uzun namlulu silahlarla bölgede güvenlik önlemi sağlıyor. Oluşabilecek her türlü saldırı ve olumsuzluğa karşı teyakkuzda bekleyen komando timi halka da huzur ve güven aşılıyor.

Uygulamalarda trafik ekipleri araç ve sürücüler üzerinde denetim yaparken asayiş ekipleri de Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması gibi detayları denetliyor. Ekipler gece gündüz demeden belirli aralıklarla tüm yollarda uygulama, denetim ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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