Aksaray\'da Jandarma Uygulama Noktasından Kaçan Şahıslar Yakalandı

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Aksaray'da jandarmanın uygulama noktasından kaçıp 130 kilometre sonra polis ekiplerine yakalanan şahısların araç ve üstlerinde tabancalar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olay, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı ilçe kavşağında yol uygulaması yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla uygulama noktasından kaçarken jandarma ekipleri aracın plakasını jandarma ve emniyet haber merkezine bildirdi. Bunun üzerine yollarda güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri 130 kilometre uzaklıktaki Ortaköy ilçesi Esentepe Mahallesinde aracı sürücü ve diğer 2 yolcuyla birlikte yakaladı. Sürücü M.B. (32) ve yanında yolcu olarak bulunan O.E. (42) ile Ç.B. (57) gözaltına alınırken, araç ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet fişek, 3 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 gram esrar macun, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken Ortaköy Cumhuriyet Savcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY