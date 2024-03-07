Aksaray\'da yapılan operasyonda 2 bin 147 adet kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirildi

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Aksaray'da bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, 2 bin 147 adet çeşitli kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinde kaçak cinsel gücü artırıcı hap ve çeşitli ilaçların satıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, adresi belirlenen iş yerini takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 2 bin 147 adet çeşitli marka ve miktarlarda kaçak cinsel gücü artırıcı hap ve ilaç ele geçirildi. İş yeri işletmecisi M.M.Ö. (65) hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - AKSARAY