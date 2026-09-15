Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu - Son Dakika
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Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

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Turgutluspor'un A takım teknik direktörlüğüne getirilen 22 yaşındaki Zeynep Mestan, genç yaşıyla dikkatleri üzerine çekti. Futbol dünyasının yeni tanımaya başladığı Mestan, bu kez Beyazıt Öztürk'ün programına yarışmacı olarak katıldı. Ünlü şovmen de genç teknik direktör için övgü dolu ifadeler kullandı.

Turgutluspor'un A takım teknik direktörlüğüne 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ın getirilmesi dikkat çekmişti. Genç yaşında takımın başına geçen Mestan, kısa sürede futbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri haline geldi.

BU KEZ YARIŞMACI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKTI

Teknik direktörlük göreviyle adını duyurmaya başlayan Zeynep Mestan, son olarak Beyazıt Öztürk'ün programına yarışmacı olarak katıldı. Mestan'ın programdaki görüntüleri de dikkat çekti.

<a class='keyword-sd' href='/futbol/' title='Futbol'>Futbol</a> dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Programda Mestan'la tanışma imkânı bulan Beyazıt Öztürk, 22 yaşındaki teknik direktör hakkındaki düşüncelerini de dile getirdi. Öztürk, "Hem çok güzel hem de harika bir hanımefendiyi tanıma imkânı bulduk. Turgutluspor'da çok başarılı olacağına eminim" dedi.

Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyazıt Öztürk, Turgutluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Camoka99 Camoka99:
    ilerde TikTok a geçer balon 2 0 Yanıtla
  • barisduman33 barisduman33:
    Ne bilgisi var gündüm reklam başka bişey değil 1 0 Yanıtla
  • Me Md Me Md:
    Bedava trasnfer olirum . 0 0 Yanıtla
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