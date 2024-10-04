Aksaray\'da Kaçak Parfüm Operasyonu

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Aksaray'a kargo ile gönderilen gümrük kaçağı parfümler jandarmanın operasyonuyla ele geçirilirken kargo alıcısı şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çeşitli faaliyetler yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri İstanbul'dan Aksaray'a kargo ile kaçak parfüm sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri kargo ve şüpheli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından kargo kamyonetinin Aksaray'a gelmesi üzenine operasyon için düğmeye basıldı. Aksaray merkez ilçede yapılan operasyonda piyasada değeri 1 milyon 100 bin lira olan 220 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Kargo alıcısı olan B.Ç. isimli şahıs ise jandarma ekiplerince kargo şirketinde yakalanarak gözaltına alındı. - AKSARAY