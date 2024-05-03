Aksaray\'da Kaçak Tütün Satışı Yapan İş Yerlerine Operasyon

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Aksaray'da kaçak tütün satışı yapan 2 ayrı iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çeşitli kaçak tütün ürünü ve makaronlar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 iş yeri işletmecisi R.Ş. (45) ve K.K. (51) gözaltına alınırken iş yerlerinde yapılan aramalarda 67 kilo kıyılmış tütün, 267 kilo nargile tütünü, 2 bin 510 adet dolu makaron ve 25 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY