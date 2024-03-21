Aksaray\'da Kamyonetin Tıra Arkadan Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

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Aksaray'da Taşpınar Belediyesine ait kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Adana karayolu Bahçesaray Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşpınar Belediyesine ait Erkan A. (45) idaresindeki 68 KV 105 resmi plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Sadık G. yönetimindeki 42 GR 911 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu kamyonet hurdaya dönerken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Emral K. (76) yaralanarak kamyonetin kabininde sıkıştı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kamyonette sıkışan yaralılar yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar sedyelerle ambulansa taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Emral K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY