Aksaray'da Kargo Firmasına Ait Tıra Operasyon: 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da Kargo Firmasına Ait Tıra Operasyon: 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Aksaray'da jandarma, kargo firmasına ait bir tıra operasyon düzenleyerek tır kasasında 6 ton 750 kilo kaçak tütün ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşarak operasyonu gerçekleştirdi. Tırın kasasında yapılan aramada, koli ve çuvallara gizlenmiş piyasa değeri 5 milyon 700 bin TL olan kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

14.06.2024 16:49
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Aksaray'da kargo firmasına ait tıra operasyon düzenleyen jandarma, tır kasasında 6 ton 750 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre çalışma yapan jandarma ekipleri tırın plakası, sürücüsü ve sevkiyat saatini tespit etti. Bu doğrultuda Aksaray - Adana Kara yolu üzerinde pusuya yatan jandarma ekipleri beklenen tırın il sınırına girmesi üzerine merkeze bağlı Taşpınar beldesi yakınlarında operasyon yapıp tırı durdurdu. Sürücüsü gözaltına alınan tırın kasasında arama yapan ekipler koli ve çuvallara gizlenmiş piyasa değeri 5 milyon 700 bin TL olan 6 ton 750 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kargo Firmasına Ait Tıra Operasyon: 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Kargo Firmasına Ait Tıra Operasyon: 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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