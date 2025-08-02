Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsa dehşeti yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsa dehşeti yaşattı

Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsa dehşeti yaşattı
02.08.2025 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir kişi, karısıyla gönül ilişkisi olduğu öne sürülen şahsı önce darbetti sonra da bıçakla yaraladı. Bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan saldırgan ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Aksaray'da aynı iş yerinde çalışan ve evli olan 26 yaşındaki Y.E. isimli erkek ile 23 yaşındaki E.S. isimli kadının arasında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi.

Aksaray'da Gönül İlişkisi Tartışması Kanlı Bitti

KARISIYLA GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN ŞAHSI BIÇAKLADI

Bunun duyulması üzerine Y.E. 24 yaşındaki karısı İ.M.E. ile birlikte, yüzleşmek ve konuyu görüşmek üzere E.S. isimli kadının Bahçeli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada kadının 23 yaşındaki kocası D.S. ile konuşmaya başlayan Y.E. iddiaların asılsız olduğunu anlatmaya çalışırken bir anda kavga çıktı. Kavgada D.S., Y.E.'yi önce darbetti sonra da bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Aksaray'da Gönül İlişkisi Tartışması Kanlı Bitti

HASTANEYE KALDIRILDI

Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzenine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan Y.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yarılının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da Gönül İlişkisi Tartışması Kanlı Bitti

SERBEST BIRAKILDI

Olayın şüphelisi D.S. ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, aksaray, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsa dehşeti yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Sivas’ta düğünde halay kavgası 12 yaralı Sivas'ta düğünde halay kavgası! 12 yaralı
Sağanak yağış Konya’yı vurdu Köprü çöktü, evleri su bastı Sağanak yağış Konya'yı vurdu! Köprü çöktü, evleri su bastı
Mersin’de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı Mersin'de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
Samsun’da park halindeki tıra kamyonet çarptı 1 kişi öldü Samsun'da park halindeki tıra kamyonet çarptı! 1 kişi öldü
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü

21:50
Hindistan Başbakanı Mori: Pakistan yanlış adım atarsa BrahMos füzeleri teröristleri yok edecek
Hindistan Başbakanı Mori: Pakistan yanlış adım atarsa BrahMos füzeleri teröristleri yok edecek
21:41
Yok artık Torreira Lazio’ya golünü attı, Fenerbahçe’nin yıldızına da gönderme yaptı
Yok artık Torreira! Lazio'ya golünü attı, Fenerbahçe'nin yıldızına da gönderme yaptı
20:11
Denizli’de sağanak yağış hayatı felç etti, onlarca vatandaş alt geçitte mahsur kaldı
Denizli'de sağanak yağış hayatı felç etti, onlarca vatandaş alt geçitte mahsur kaldı
19:59
Portekiz’de aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti
Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti
18:23
Tuncer Bakırhan’dan CHP’ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...
09:06
Ayşe Tokyaz’ın ikizinden yürek dağlayan sözler
Ayşe Tokyaz'ın ikizinden yürek dağlayan sözler
08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:52
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
08:47
Borsa mı altın mı dolar mı Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
08:45
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
08:25
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 23:03:24. #7.12#
SON DAKİKA: Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsa dehşeti yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.