Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsa dehşeti yaşattı

Aksaray'da aynı iş yerinde çalışan ve evli olan 26 yaşındaki Y.E. isimli erkek ile 23 yaşındaki E.S. isimli kadının arasında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi.

KARISIYLA GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN ŞAHSI BIÇAKLADI

Bunun duyulması üzerine Y.E. 24 yaşındaki karısı İ.M.E. ile birlikte, yüzleşmek ve konuyu görüşmek üzere E.S. isimli kadının Bahçeli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada kadının 23 yaşındaki kocası D.S. ile konuşmaya başlayan Y.E. iddiaların asılsız olduğunu anlatmaya çalışırken bir anda kavga çıktı. Kavgada D.S., Y.E.'yi önce darbetti sonra da bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzenine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan Y.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yarılının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın şüphelisi D.S. ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat sürüyor.