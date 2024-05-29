Aksaray\'da Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

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Aksaray'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Pazar Semt Pazarı Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, N.Y. (74) idaresindeki 68 DH 217 plakalı Tofaş marka otomobil ile B.E. yönetimindeki 06 L 0236 plakalı Seat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Y.T. ve H.B. (50) olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY