Aksaray\'da Kenevir Yetiştirip Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şahıs Yakalandı

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Aksaray'da müstakil evin bahçesinde kenevir yetiştirip uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs, 216 kök kenevir, tabanca ve av tüfeğiyle yakalandı.

Operasyon, Aksaray'ın merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan 3 ayrı ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 3 şahsın müstakil evin bahçesinde kenevir yetiştirip uyuşturucu elde ederek satışını yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma KOM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahıslara yönelik takip başlattı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda S.Y., F.K. ve O.K. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda 216 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı tahkikat sürüyor. - AKSARAY