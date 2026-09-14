Aksaray\'da kırmızı ışıkta geçen otomobil kavşakta çarptı, 3 kişi yaralandı

Aksaray'da kırmızı ışıkta geçip kavşaktaki başka bir araca hızla çarpan kazanın görüntüleri bir araç kamerası tarafından anbean kayda geçti. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar U. (24) yönetimindeki 68 AEF 148 plakalı otomobile, 12. bulvardan gelen ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Eşref Ö. (26) idaresindeki 55 ZA 585 plakalı otomobil yandan çarptı. Kaza anı kavşaktan geçmekte olan başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yeşil ışığın yanmasıyla birlikte kavşağa giren araca kırmızı ışıkta hızla geçen aracın çarpması ve araçların savrulması görülüyor. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 55 ZA 585 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Semih A. (24) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.