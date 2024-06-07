Aksaray'da keser ve tornavidalı kavga kamerada: 4 yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da keser ve tornavidalı kavga kamerada: 4 yaralı

Aksaray'da kız meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi keserle kafasından, 3 kişi de tornavida saplanması sonucu yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

07.06.2024 00:39
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Aksaray'da keser ve tornavidalı kavga kamerada: 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da kız meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi kafasından keserle, 3 kişi de tornavida saplanması sonucu yaralandı.

Olay, Şeyhamit Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı bağlantı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden daha önce husumetli bulunan 2 grup konuşmak için buluştu. Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cadde ortasında çıkan kavgada taraflarda tornavida ve keserlerle birbirlerine saldırırken, olayda A.D. M.A. ve Y.A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralılardan kafasına keserle vurulan A.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda 7 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kavga anı kamerada

Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası yansıdı. Görüntülerde, kavgada yol ortasına yatırılan A.D. keser ve tekmelerle darp edildiği anlar yer aldı. Kavga anı bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansırken, görüntülerde yol ortasında yaralı yatan şahsa vatandaşların müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da keser ve tornavidalı kavga kamerada: 4 yaralı - Son Dakika

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