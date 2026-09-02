Aksaray\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı; Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araç sürücüsü takla atan otomobilden şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Tacin Mahallesi Tacin Mahallesi 91. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kültür park istikametine seyreden Ali C.D. (34) idaresindeki 11 DN 523 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı. Araç sürücüsü takla atan otomobilden şans eseri burnu bile kanamada kurtulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Her hangi bir yaralanması olmayan sürücü ambulanstaki kontrolünün ardından taburcu edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.