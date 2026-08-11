Aksaray\'da Köpek Dövüşü Operasyonu

Aksaray'da köpekleri dövüştürüp o görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. 39 bin lira idari para cezası kesilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belde arazisinde köpekleri dövüştüren 3 şüpheli o anları cep telefonu kamerasıyla çekip müzik eşliğinde sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine bunu ihbar olarak değerlendiren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Videoda yer alan şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma ekipleri beldede belirlediği 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda köpekleri dövüştüren Y.T. (25), M.D. (26) ve U.T. (23) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan ve toplam 39 bin 96 lira idari para cezası kesilen şüpheliler daha sonra Aksaray Adliyesine sevk edildi.