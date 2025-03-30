Aksaray'da Küçük Çocuk Sulama Kanalında Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Küçük Çocuk Sulama Kanalında Ölü Bulundu

Aksaray\'da Küçük Çocuk Sulama Kanalında Ölü Bulundu

5 yaşındaki Sinan Yavaş, şeker toplarken düştüğü sulama kanalında boğulup hayatını kaybetti.

30.03.2025 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki çocuk, sulama kanalına ölü bulundu.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Çimeli köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden şeker toplamak için çıktığı iddia edilen 5 yaşındaki Sinan Yavaş, evlerine yakın olan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybederek kanala düştü. Su dolu kanala düşen küçük çocuk akıntının kuvvetli olmasıyla kısa sürede gözden kaybolurken, çocuğun sulama kanalına düştüğünü gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kanalda arama çalışması başlattı. Boğularak ölen çocuk, 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyünde köylüler tarafından bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce sulama kanalından çıkarılan küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, Mahkeme, aksaray, 3-sayfa, Sağlık, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Küçük Çocuk Sulama Kanalında Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta sahte hoca denetimi Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı Mezarlıkta sahte hoca denetimi! Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı
Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli ’Vur hak etti’ diye destek verdi Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
Dünyanın en büyük bankasını dolandırdı Dünyanın en büyük bankasını dolandırdı
Deprem sırasında bebekleri korumaya çalışan hemşireler kameralara yansıdı Deprem sırasında bebekleri korumaya çalışan hemşireler kameralara yansıdı
Çocukların sosyal medyada başlayan tartışması cinayetle bitti Çocukların sosyal medyada başlayan tartışması cinayetle bitti
Harvard Üniversitesi Türk profesörü görevden aldı Gerekçesiyle tepkilerin odağında Harvard Üniversitesi Türk profesörü görevden aldı! Gerekçesiyle tepkilerin odağında
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR’ı belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
09:35 Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı
12:17 Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
12:05 Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR’ı belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
11:50 Harvard Üniversitesi Türk profesörü görevden aldı Gerekçesiyle tepkilerin odağında Harvard Üniversitesi Türk profesörü görevden aldı! Gerekçesiyle tepkilerin odağında
11:50 Çocukların sosyal medyada başlayan tartışması cinayetle bitti Çocukların sosyal medyada başlayan tartışması cinayetle bitti
11:47 Deprem sırasında bebekleri korumaya çalışan hemşireler kameralara yansıdı Deprem sırasında bebekleri korumaya çalışan hemşireler kameralara yansıdı
11:24 Dünyanın en büyük bankasını dolandırdı Dünyanın en büyük bankasını dolandırdı
11:15 Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli ’Vur hak etti’ diye destek verdi Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
11:13 Mezarlıkta sahte hoca denetimi Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı Mezarlıkta sahte hoca denetimi! Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 19:56:34. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Küçük Çocuk Sulama Kanalında Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement