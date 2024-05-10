Aksaray\'da Kumandalı Abartı Egzozla Polisin Uygulamasına Takılan Genç Sürücüye Cezai İşlem

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Aksaray'da kumandalı abartı egzozla polisin uygulamasına takılan genç sürücü, polis ekiplerine yemin ederek, "Caddede açmıyorum" diye kendini savunurken 6 bin 439 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ bölgesinde asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik şubesi ekipleri, yüksek sesli abartı egzozla uygulama noktasına giren B.A. (21) idaresindeki 68 AZ 635 plakalı otomobili durdurdu. İlk önce ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdiği sürücünün aracında incelemelerde bulunan trafik şubesi ekipleri araçtaki abartı egzozun kumandalı sisteme bağlı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde kumandadan açılıp kumandadan kapatılan abartı egzozu açan polis ekipleri sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesti. Polisin tespit ettiği abartı egzozu gaza basarak gösteren genç sürücü uygulama noktasına abartı egzozla adeta aracı bağırtarak girmesine rağmen, "Vallahi sanayi ortamında ya da başka yerlerde açıyorum abi, caddede açmıyorum, insan içinde açmıyorum" diye kendini savunmaya çalıştı. - AKSARAY