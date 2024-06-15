Aksaray'da Kurban Bayramı öncesi denetimler

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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, şehirlerarası yolcu taşımacılığının daha düzenli ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla Kurban Bayramı öncesi karayollarında denetim gerçekleştiriyor.

Aksaray'da araçların karışmış olduğu kazalar ile can kayıplarının en aza indirilmesi, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve korsan diye tabir edilen taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla jandarma ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor. Trafik Jandarması tarafından Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştığı trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının önlenmesi ve özellikle yolcuların emniyet kemeri kullanımında yaşanan olumsuzlukların giderilmesini sağlamak için toplu taşıma araçlarına yönelik denetim faaliyeti sürdürülüyor. Denetimler esnasında kural ihlali yapan sürücüler, araçta bulunan sivil ekipler tarafından tespit edilerek uygulama noktasındaki trafik ekiplerine bildiriliyor, ekipler tarafından araçlar durdurularak sürücülere yapmış oldukları kural ihlalleri hakkında bilgi verilerek gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Ayrıca sürücülere ve seyahat eden vatandaşlara başta emniyet kemeri olmak üzere uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılarak, bayram tebriği yapılıyor.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı tatili süresince, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY