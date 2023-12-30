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Aksaray'da nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada - Son Dakika
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Aksaray'da nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada

Aksaray'da kameralara yansıyan polis hırsız kovalamacası film sahnelerini aratmadı. İnşaat demiri çalan 2 kardeş, önce moped ile sonra da yaya olarak kaçarken polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı ve inşaattan çalınan demirler sahibine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

Aksaray\'da nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada
30.12.2023 - 20:38,
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Aksaray'da nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada

İnşaat demiri çalan 2 kardeş kovalamaca sonucu yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da kameralara yansıyan polis hırsız kovalamacası film sahnelerini aratmadı. Önce moped ile sonra da yaya olarak kaçan 2 kardeş çaldıkları malzemelerle birlikte kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay akşam saatlerinde Pınar Mahallesi Kavurmacı Sokakta bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 tekerli elektrikli moped ile inşaata gelen 2 kişi inşaat içinde bulunan kullanıma hazırlanmış inşaat demirlerini mopede yükledi. Bir şahsın durumu fark etmesi üzerine 2 şüpheli demir yüklü moped ile olay yerinden kaçmaya başladı. Bu sırada devriye atan polis ekipleri moped ile şahısların kaçtığını fark ederek peşine düştü. Polisin dur ihtarına uymayan 2 kişi bir süre moped ile kaçarken daha sonra kaçamayacaklarını anlayıp mopedi bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Şahısların peşini bırakmayan polis ekipleri telsiz anonsu ile bölgeyi adeta abluka altına aldı. Çok sayıda ekibin katıldığı kovalamacada şüpheliler bir süre sonra kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Mehmet K. ve kardeşi Müslüm K. isimli şahıslar gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Mopedde yapılan aramada inşaattan çalınan demirler ele geçirilirken demirler inşaat sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 kardeş ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Aksaray, Moped, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada - Son Dakika


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