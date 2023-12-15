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Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, kurye yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, kurye yaralandı

Aksaray'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olan kurye yaralandı. Yaralı kurye, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, kurye yaralandı
15.12.2023 - 02:11,  Güncelleme: 02:11
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Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü kurye yaralandı.

Kaza gece yarısı Ereğli Kapı Mahallesi Büyük Kergi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki bir adrese paket servis bıraktıktan sonra Taşpazar Mahallesi'ndeki iş yerine dönen Burak B. (23) idaresindeki 68 ACD 760 plakalı motosiklet, Taşpazar Mahallesi'nden Ereğli Kapı Mahallesi'ne giden Hamza K. (26) yönetimindeki 68 ACU 653 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü kurye yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı kurye ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, kurye yaralandı - Son Dakika


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