Aksaray\'da Plakasız Motosiklet Ele Geçirildi

Aksaray'da plakasız ve şase numarası kazınmış olan motosiklet, polis ekiplerince trafikten men edilerek, kimliğinin belirlenmesi için kriminale gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, devriye atan bekçiler Aksaray- Ankara Karayolu üzerindeki bir tesiste plakasız bir motosikleti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen M.C.D. (17) isimli gencin plakasız motorunda yapılan incelemede şase numarasının da kazınmış olduğu belirlendi. Bunun üzerine motosikletin çalıntı olabileceği ihtimali üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen ekipler motosiklette şase numarası olmadığı için motosikleti trafikten men ederek el koydu. Motosiklet kimliğinin tespiti için kriminale gönderilmek üzere çekici marifeti ile çektirildi. Genç sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY