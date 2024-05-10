Aksaray\'da Polis Şüphe Üzerine Tırda 800 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirdi

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Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde 800 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri kara yolunda yaptıkları denetimde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri tırın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada 800 bin adet dolu makaron ele geçirilirken sürücü V.E.Y. (52) gözaltına alındı. Tır sürücüsü sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - AKSARAY