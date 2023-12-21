Aksaray\'da Polisi Peşine Takıp Emniyeti Alarma Geçiren Sürücü ve Arkadaşı Yakalandı

Aksaray'da "dur" ihtarına uymayıp polisi peşine takan iki arkadaş emniyeti alarma geçirdi. Yarım saat süren kovalamacayla yakalanan ve hem ehliyetsiz hem de 1,00 promil alkollü olan sürücü "Fazla içmedik" derken, basın mensuplarından rahatsız olan arkadaşı ise önce "Çekme" dedi sonra da "İstediğin kadar çek" deyip poz verdi.

Olay gece yarısı Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 EA 181 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Fren yerine gaza basıp polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Sürücünün kaçması üzerine polis ekipleri de aracın peşine düşerken Aksaray sokaklarında nefes kesen kovalama başladı. Takip yapan ekibin araç plakasını ve istikametini telsizden anons ederek tüm ekiplere bildirmesi üzerine Aksaray Emniyeti adeta alarma geçti. Sürücünün kaçış istikameti adeta abluka altına alınırken hem kendi canlarını hem de polis ve trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü kaçarken trafik kurallarını da alt üst etti. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu Büyük Bölcek Mahallesi'nde polis ekiplerince sıkıştırılan sürücü ve arkadaşı araçla kaçamayacağını anlayınca bu kez aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bekçi ve polislerin yaya olarak yaptığı takip sonucu 2 arkadaş çok kaçamadan kıskıvrak yakalandı. Ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan araç sürücüsü Okan Öztürk (24) ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Burak Cengiz (19) polis otosuna bindirildi.

Sürücü "Fazla içmedik" dedi, arkadaşı "Sana ne?"

Polis otosunda kimlik kontrolünden geçirilen araç sürücüsü Okan Öztürk basın mensuplarının "Neden kaçtın?" sorusuna, "Ehliyetsiz olduğum için kaçtım" diye cevap verirken, öte yandan polis memurlarına "Fazla içmedik abi alkol" diye kendini savundu. Trafik polisinin alkol metre ile yaptığı kontrolde sürücü fazla içmedik dese de 1,00 promil alkollü çıktı. Kendisini görüntüleyen kameradan rahatsız olan arkadaşı Burak Cengiz ise basın mensuplarını tehdit ederek önce "Çekme" diye veryansın etti, sonra da, "Çek, çek, istediğin kadar çek. Sana ne? Anam mısın babam mısın oğlum? Çek lan şu telefonu" diye konuştu. Ters kelepçeyle gözaltına alınan 2 kafadar sorgulanmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Sürücüye 29 bin 959 TL para cezası kesildi

Tüm emniyeti peşine takan ve kovalamaca esnasında tüm trafik kurallarını alt üst ederek birçok kuralı ihlal eden sürücüye ceza üstüne ceza yağdı. Tehlikeli şerit değiştirmekten 4 bin 64 TL, yönetmelik dışı araç kullanmaktan 436 TL, dur ihtarına uymamaktan 951 TL, ters yönde araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, makas atarak trafiği tehlikeye atmaktan 4 bin 64 TL ve diğer ilgili trafik maddelerinden 4 bin 126 TL olmak üzere toplam 29 bin 959 TL para cezası kesildi. Yakalanan araç ise trafikten men edilerek olay yerine çağırılan çekici ile yediemin otoparkına çektirildi. - AKSARAY