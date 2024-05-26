Aksaray'da polisin kovalamacasıyla şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da polisin kovalamacasıyla şüpheli yakalandı

Aksaray\'da polisin kovalamacasıyla şüpheli yakalandı

Aksaray'ın merkeze bağlı Akin köy yolunda yaşanan olayda, polis ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli, siren sesleri eşliğinde sokaklarda kovalamaca yaşandıktan sonra yakalandı. Şüpheli, ehliyeti olmadığı gerekçesiyle kaçtığını söyledi.

26.05.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da kameraya yansıyan ve yürekleri ağza getiren kovalamacanın şüphelisi polisin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Akin köy yolunda yaşandı. Yolda asayiş uygulaması yapan ekipler şüphe üzerine 68 HD 596 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek süratli bir şekilde ters yola girip kaçmaya başladı. Sürücünün kaçması üzerine hemen araçlara binen polis ekipleri takibe başladı. Aksaray sokaklarında siren seslerinin yankılandığı kovalama anları ise aksiyon film sahnelerini aratmadı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücüyü bir süre takip eden polis ekipleri sürücünün çok hızlı ve tehlikeli araç kullanması gerekçesiyle muhtemel bir kaza yapma riskine karşı takibi bıraktı. Ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürücünün izini süren asayiş şubesi ekipleri anbean hem gazetecilerin kamerasına hem de araç kamerasına yansıyan ve yürekleri ağza getiren o görüntülerin şüphelisi B.A.B. (28) polisin çalışmasıyla yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şahsın ifadesinde ehliyeti olmadığı gerekçesiyle kaçtığını söylediği öğrenilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, Güvenlik, Trafik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da polisin kovalamacasıyla şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:01 Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 15:27:57. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da polisin kovalamacasıyla şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement