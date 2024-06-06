Aksaray'da Restoranın Bacasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Aksaray'da bir restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Taşpazar Mahallesinde bulunan bir restoranın bacasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kentin en işlek caddesinde bulunan restoranın baca yangını paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahalede bulundu. Yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmesiyle birlikte caddede yaşanan hareketlilik sona erdi. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu. - AKSARAY