Aksaray\'da Sahte Diş Doktoru Yakalandı

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Aksaray'da evini diş kliniğine çevirip diş muayenesi ve tedavisi yapan sahte doktor jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Kliniği aratmayan evde çıkan malzemeler ise jandarmayı bile şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt ilçesinde insanların dişlerini çekip muayene eden sahte bir doktor olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı takip başlattı. Adresi belirlenen ikamete yönelik teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri, evde sahte doktor tarafından diş muayenesi yapıldığını birçok delil ve bulgularla tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla sahte diş doktorunu bir vatandaşın diş muayenesini yaparken suçüstü yakaladı. Sahte diş doktoru H.A.H. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, diş kliniğini aratmayan evde yapılan aramalarda 18 adet ampul jetokanin (lokal anestezi), 8 adet protez yapımında kullanılan solüsyon ve alçı, 28 adet akrilik, 21 adet enjektör, 10 kutu örnek diş, 32 adet diş kalıbı, 1 adet seyyar diş tedavi makinesi, 53 adet diş tedavisinde kullanılan malzeme ve alet ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli H.A.H., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AKSARAY